У Резерв+ появилась возможность оформления отсрочки для людей с инвалидностью

В приложении "Резерв+" стала доступна возможность оформления отсрочки для людей с инвалидностью, если их данные внесены в Единую информационную систему социальной сферы. По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, эта функция была одним из самых востребованных сервисов среди пользователей.

Она подчеркнула, что цель обновления — сделать получение отсрочок максимально удобным, без необходимости посещать учреждения и тратить время на очереди. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Ранее оформить отсрочку могли только люди с инвалидностью, имевшие пенсионное удостоверение Пенсионного фонда Украины. Теперь такая возможность доступна и тем, чьи данные содержатся в социальном реестре. Для запроса необходимо воспользоваться соответствующей опцией в приложении, после чего пользователь получит уведомление с результатом. Если система не находит необходимых данных, обратитесь в Управление социальной защиты по месту жительства, предоставив документы, подтверждающие статус инвалидности.

Функция оформления отсрочок через "Резерв+" заработала осенью 2024 года и первоначально была доступна людям с инвалидностью, студентам, аспирантам, докторантам, а также многодетным родителям, имеющим троих детей до 18 лет в совместном браке.

Напомним, в Резерв+ можно будет уплатить штраф за нарушение военного учета.

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