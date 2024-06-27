У уклонистов будут забирать водительские права: с какого числа начнутся 'рейды'

С 16 июля 2024 г. в Украине усиливается ответственность за несвоевременное обновление военно-учетных данных. Мужчины, не выполнившие это требование в течение 60 дней с момента вступления в силу нового закона о мобилизации (с 18 мая 2024 года), рискуют столкнуться с серьезными санкциями, включая временное лишение права управлять транспортным средством.

ТЦК начнут массово рассылать требования по обновлению военно-учетных данных по адресам проживания военнообязанных мужчин. Если в течение определенного времени мужчина не выполнит это требование, полиция должна доставить его в ТЦК, пишет auto.today.

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В случае невозможности доставки нарушителя в ТЦК, на него будут наложены временные ограничения на управление транспортным средством. Восстановить право управления можно будет только после обновления военно-учетных данных, по представлению заявления начальника ТЦК в суд.

Это правило не распространяется на некоторые категории граждан, в частности тех, для кого вождение является основным источником дохода, людей с инвалидностью и лиц, ухаживающих за инвалидами.

Процесс лишения и возврата права управления ТС может занять некоторое время. Чтобы избежать проблем, всем военнообязанным мужчинам рекомендовано как можно скорее обновить свои данные в ТЦК.

Напомним, ранее другой нардеп заявлял, что мобилизационный возраст в Украине может быть снижен.

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