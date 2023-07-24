У украинцев могут забрать до 50% пенсии: подробности

В Украине разрешено взимать с пенсионных выплат до 50%, так что пенсионеры должны знать, в каких случаях у них могут забрать часть выплат.

Как пишет издание "На пенсии", взыскать до 50% пенсии могут у должников – из них на законодательном уровне можно вычислять с пенсии от 20 до 50%.

Почти половина пенсии – до 50% могут удержать:

на содержание членов семьи (алименты),

на возмещение ущерба от хищения имущества предприятий, учреждений и организаций,

на возмещение пенсионером вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего,

на возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

По другим видам взысканий может быть отчислено не более 20% пенсии.

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Пенсионерам важно знать, что они могут потерять часть выплат, если они не сообщат Пенсионному фонду о трудоустройстве или бизнесе (регистрация физического лица предпринимателя).

Если человек трудоустроился или открыл ФЛП в течение 10 дней, нужно сообщить об этом ПФУ.

Это можно сделать путем подачи соответствующего заявления через личный кабинет веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Если это не будет сделано, то существует риск потери пенсии, ведь средства, полученные в качестве переплаты, придется вернуть в бюджет.

Если пенсионер отказывается добровольно возвращать переплату, то ПФУ вправе принять решение об отчислении 20% от будущих пенсионных выплат.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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