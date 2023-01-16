'У вас даже в аду будет подгорать': украинские военные уничтожили очередной склад БК оккупантов в Соледаре (видео)

Украинские военные в Соледаре Донецкой области уничтожили склад БК оккупантов. По предварительной информации, в течение 16 января Вооруженным силам Украины удалось ликвидировать четыре временных склада.

Об этом рассказал командир отдельной тактической группы аэроразведки "Мадяр" в своем Telegram-канале. Видео с уничтожением четвертого склада также опубликовали на Telegram-канале "Стратком ВСУ".

"Самое фееричное сегодня (а оно уже 4) попадание по временному складу БК оккупантов в Соледаре. От нашего Соледара у вас даже в аду будет подгорать!" – говорится в сообщении.

На видео можно услышать голос "Мадяра". Он показывает один из складов оккупантов, который разместили в Соледаре, даже не скрывая.

В частности, на кадрах видны мины, патроны и гранаты. Через несколько метров левее по улице идут оккупанты.

Впоследствии украинские военные наносят несколько ударов по складу, что приводит к мощной детонации.

Напомним, в Соледаре украинским защитникам удалось выследить и взорвать склады и передвижные пункты боекомплектов. Уничтожение вражеских слогов попало на видео.

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