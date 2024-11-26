У Залужного есть все шансы стать президентом, несмотря на конкуренцию - соцопрос

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный возглавляет рейтинги электоральных симпатий украинцев по нескольким сценариям президентских выборов.

Соответствующее исследование обнародовал Центр "Социальный мониторинг" 26 ноября.

Исследование, проведённое впервые с начала полномасштабного вторжения РФ, показало настроения избирателей в условиях великой войны. Украинцам задали вопрос: "Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, за кого бы вы проголосовали?"

Валерий Залужный – 27%

Владимир Зеленский – 16%

Петр Порошенко – 7%

Кирилл Буданов – 6%

Дмитрий Разумков – 4%

Юлия Тимошенко – 4%

Андрей Белецкий – 3%

Сергей Притула – 2%

Виталий Кличко – 2%

Алексей Арестович – 1%

Юрий Бойко – 1%

Владимир Гройсман – 1%

Другой кандидат – 3%

Среди опрошенных 15% не смогли определиться, а 10% отметили, что не участвовали бы в выборах.

Респондентам также предложили указать еще одного кандидата, которого они бы поддержали:

Валерий Залужный – 15%

Кирилл Буданов – 12%

Владимир Зеленский – 6%

Сергей Притула – 4%

Дмитрий Разумков – 3%

Петр Порошенко – 3%

Юлия Тимошенко – 3%

Андрей Белецкий – 3%

Виталий Кличко – 2%

Владимир Гройсман – 2%

Алексей Арестович – 2%

Юрий Бойко – 2%

Другой кандидат – 3%

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При этом 27% не смогли определиться, а 14% не голосовали бы.

Сводные результаты, учитывающие оба вопроса, выглядят следующим образом:

Валерий Залужный – 42%

Владимир Зеленский – 22%

Кирилл Буданов – 18%

Петр Порошенко – 10%

Дмитрий Разумков – 7%

Юлия Тимошенко – 6%

Сергей Притула – 6%

Андрей Белецкий – 6%

Виталий Кличко – 4%

Алексей Арестович – 3%

Юрий Бойко – 3%

Владимир Гройсман – 2%

Опрос провел Центр "Социальный мониторинг" по заказу American Political Services. Оно длилось с 15 по 21 ноября 2024 методом телефонного интервью среди 1200 респондентов. Погрешность составляет от 1,8 до 2,9%.

Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.

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