У Залужного есть все шансы стать президентом, несмотря на конкуренцию - соцопрос
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный возглавляет рейтинги электоральных симпатий украинцев по нескольким сценариям президентских выборов.
Соответствующее исследование обнародовал Центр "Социальный мониторинг" 26 ноября.
Исследование, проведённое впервые с начала полномасштабного вторжения РФ, показало настроения избирателей в условиях великой войны. Украинцам задали вопрос: "Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, за кого бы вы проголосовали?"
- Валерий Залужный – 27%
- Владимир Зеленский – 16%
- Петр Порошенко – 7%
- Кирилл Буданов – 6%
- Дмитрий Разумков – 4%
- Юлия Тимошенко – 4%
- Андрей Белецкий – 3%
- Сергей Притула – 2%
- Виталий Кличко – 2%
- Алексей Арестович – 1%
- Юрий Бойко – 1%
- Владимир Гройсман – 1%
- Другой кандидат – 3%
Среди опрошенных 15% не смогли определиться, а 10% отметили, что не участвовали бы в выборах.
Респондентам также предложили указать еще одного кандидата, которого они бы поддержали:
- Валерий Залужный – 15%
- Кирилл Буданов – 12%
- Владимир Зеленский – 6%
- Сергей Притула – 4%
- Дмитрий Разумков – 3%
- Петр Порошенко – 3%
- Юлия Тимошенко – 3%
- Андрей Белецкий – 3%
- Виталий Кличко – 2%
- Владимир Гройсман – 2%
- Алексей Арестович – 2%
- Юрий Бойко – 2%
- Другой кандидат – 3%
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При этом 27% не смогли определиться, а 14% не голосовали бы.
Сводные результаты, учитывающие оба вопроса, выглядят следующим образом:
- Валерий Залужный – 42%
- Владимир Зеленский – 22%
- Кирилл Буданов – 18%
- Петр Порошенко – 10%
- Дмитрий Разумков – 7%
- Юлия Тимошенко – 6%
- Сергей Притула – 6%
- Андрей Белецкий – 6%
- Виталий Кличко – 4%
- Алексей Арестович – 3%
- Юрий Бойко – 3%
- Владимир Гройсман – 2%
Опрос провел Центр "Социальный мониторинг" по заказу American Political Services. Оно длилось с 15 по 21 ноября 2024 методом телефонного интервью среди 1200 респондентов. Погрешность составляет от 1,8 до 2,9%.
Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.
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