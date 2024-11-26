Залужний має всі шанси стати президентом, незважаючи на конкуренцію - соцопитування

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний очолює рейтинги електоральних симпатій українців за кількома сценаріями президентських виборів.

Відповідне дослідження оприлюднив Центр "Соціальний моніторинг" 26 листопада.

Дослідження, проведене вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ, показало настрої виборців в умовах великої війни. Українцям поставили запитання: "Якби вибори президента України відбулися найближчої неділі, за кого б ви проголосували?"

Валерій Залужний – 27%

Володимир Зеленський – 16%

Петро Порошенко – 7%

Кирило Буданов – 6%

Дмитро Разумков – 4%

Юлія Тимошенко – 4%

Андрій Білецький – 3%

Сергій Притула – 2%

Віталій Кличко – 2%

Олексій Арестович – 1%

Юрій Бойко – 1%

Володимир Гройсман – 1%

Інший кандидат – 3%

Серед опитаних 15% не змогли визначитися, а 10% зазначили, що не брали б участь у виборах.

Респондентам також запропонували вказати ще одного кандидата, якого вони підтримали б:

Валерій Залужний – 15%

Кирило Буданов – 12%

Володимир Зеленський – 6%

Сергій Притула – 4%

Дмитро Разумков – 3%

Петро Порошенко – 3%

Юлія Тимошенко – 3%

Андрій Білецький – 3%

Віталій Кличко – 2%

Володимир Гройсман – 2%

Олексій Арестович – 2%

Юрій Бойко – 2%

Інший кандидат – 3%

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При цьому 27% не змогли визначитися, а 14% не голосували б.

Зведені результати, які враховують обидва запитання, виглядають так:

Валерій Залужний – 42%

Володимир Зеленський – 22%

Кирило Буданов – 18%

Петро Порошенко – 10%

Дмитро Разумков – 7%

Юлія Тимошенко – 6%

Сергій Притула – 6%

Андрій Білецький – 6%

Віталій Кличко – 4%

Олексій Арестович – 3%

Юрій Бойко – 3%

Володимир Гройсман – 2%

Опитування провів Центр "Соціальний моніторинг" на замовлення American Political Services. Воно тривало з 15 по 21 листопада 2024 року методом телефонного інтерв’ю серед 1200 респондентів. Похибка становить від 1,8% до 2,9%.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з президентом Південної Кореї.

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