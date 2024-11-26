Залужний має всі шанси стати президентом, незважаючи на конкуренцію - соцопитування
Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний очолює рейтинги електоральних симпатій українців за кількома сценаріями президентських виборів.
Відповідне дослідження оприлюднив Центр "Соціальний моніторинг" 26 листопада.
Дослідження, проведене вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ, показало настрої виборців в умовах великої війни. Українцям поставили запитання: "Якби вибори президента України відбулися найближчої неділі, за кого б ви проголосували?"
- Валерій Залужний – 27%
- Володимир Зеленський – 16%
- Петро Порошенко – 7%
- Кирило Буданов – 6%
- Дмитро Разумков – 4%
- Юлія Тимошенко – 4%
- Андрій Білецький – 3%
- Сергій Притула – 2%
- Віталій Кличко – 2%
- Олексій Арестович – 1%
- Юрій Бойко – 1%
- Володимир Гройсман – 1%
- Інший кандидат – 3%
Серед опитаних 15% не змогли визначитися, а 10% зазначили, що не брали б участь у виборах.
Респондентам також запропонували вказати ще одного кандидата, якого вони підтримали б:
- Валерій Залужний – 15%
- Кирило Буданов – 12%
- Володимир Зеленський – 6%
- Сергій Притула – 4%
- Дмитро Разумков – 3%
- Петро Порошенко – 3%
- Юлія Тимошенко – 3%
- Андрій Білецький – 3%
- Віталій Кличко – 2%
- Володимир Гройсман – 2%
- Олексій Арестович – 2%
- Юрій Бойко – 2%
- Інший кандидат – 3%
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При цьому 27% не змогли визначитися, а 14% не голосували б.
Зведені результати, які враховують обидва запитання, виглядають так:
- Валерій Залужний – 42%
- Володимир Зеленський – 22%
- Кирило Буданов – 18%
- Петро Порошенко – 10%
- Дмитро Разумков – 7%
- Юлія Тимошенко – 6%
- Сергій Притула – 6%
- Андрій Білецький – 6%
- Віталій Кличко – 4%
- Олексій Арестович – 3%
- Юрій Бойко – 3%
- Володимир Гройсман – 2%
Опитування провів Центр "Соціальний моніторинг" на замовлення American Political Services. Воно тривало з 15 по 21 листопада 2024 року методом телефонного інтерв’ю серед 1200 респондентів. Похибка становить від 1,8% до 2,9%.
Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з президентом Південної Кореї.
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