Уборщица поделилась, как дешево удалить плесень на герметике в ванной комнате

Силиконовый герметик в ванной комнате может впитывать воду, что приводит к появлению плесени. Впрочем, есть дешевые способы борьбы с плесенью.

Плесень растет в местах, где есть много влаги, и способна спровоцировать чихание, кашель, хрипы и аллергические реакции. Эксперт по уборке Адриана Азиз из Maid For You объяснила, что удалить плесень "не проблема".

По ее словам, это можно легко сделать с помощью средства, которое есть в каждой квартире. Для этого метода понадобятся перчатки, защитные очки, бутылка с распылителем, чистые тряпки и уксус.

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Уборщица отметила, что нужно распылить уксус на весь герметик, независимо от того, видите ли вы плесень или нет. Далее его нужно оставить примерно пять минут, прежде чем вытереть тканью.

Однако, если силикон находится в неудобном месте, распылите уксус на старую зубную щетку и осторожно потрите ею углы. Затем промойте область и промокните ее чистой тканью, чтобы быстрее высушить герметик.

Если плесени много и трудно отчистить, есть метод уксуса с туалетной бумагой. Оторвите туалетную бумагу и сбрызните ее уксусом, пока она не промокнет. Положите бумагу на оставшуюся плесень и дайте ей постоять несколько часов.

После этого почистите это место мягкой зубной щеткой. В заключение тщательно промойте силикон и высушите его чистой тканью.

Напомним, что духовой шкаф, пожалуй, один из самых тяжелых бытовых чистящих приборов. Следы грязи, жира и остатки пищи скапливаются после каждого приготовления и забивают ее стенки. К счастью, есть простой способ удалить их без труда.

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