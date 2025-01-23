Участник боевых действий и ветеран войны: в чем заключается разница между статусами

Граждане, принимавшие участие в боевых действиях, имеют право на социальную поддержку, а также на различные льготы и скидки, предоставляемые государством. В то же время их статусы могут иметь определенные различия.

В частности, речь идет о статусах ветерана войны и участника боевых действий, сообщает "24 канал" со ссылкой на Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Согласно закону, участники боевых действий и участники войны относятся к категории ветеранов войны, поскольку они защищали Украину или принимали прямое участие в боевых действиях.

В категорию участников боевых действий входят:

военнослужащие Вооруженных сил Украины;

представители Территориальной обороны, Национальной гвардии, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта;

лица, которые являются военнослужащими военной прокуратуры, полицейские;

лица начальствующего и рядового состава ГСЧС, а также сотрудники службы судебной охраны.

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Кто такие ветераны войны

В соответствии с законодательством Украины, к категории участников войны относятся:

военнослужащие, проходившие службу в вооруженных силах или в Министерстве внутренних дел бывшего СССР;

лица, которые во время Второй мировой войны работали в тылу на предприятиях, в совхозах или занимались сооружением оборонительных рубежей;

лица, которые в годы Второй мировой войны находились в армии или на флоте как сыновья или воспитанники полков до достижения ими совершеннолетия;

граждане, которых на контрактной основе направляли на работу в страны, где продолжались боевые действия, в частности в Афганистан;

лица, которые в период Второй мировой войны отбывали наказание в местах лишения свободы или были сосланы согласно действующему законодательству Украины и бывшего СССР;

лица, принимавшие участие в обеспечении антитеррористической операции, находясь непосредственно в зоне ее проведения. Они занимались обеспечением национальной безопасности, обороны и сдерживанием военной агрессии со стороны Российской Федерации, которая имела место в Донецкой и Луганской областях.

В чем разница между статусами

Специалисты системы бесплатной правовой помощи разъяснили, что статус участника войны могут получить лица:

которые не имеют воинского звания;

не принимали участия в боевых действиях;

не выполняли задач боевого характера.

В то же время статус УБД (участника боевых действий) предоставляется исключительно тем, кто непосредственно участвовал в боевых действиях.

Отличие между этими двумя категориями также касается льгот, поскольку представители каждой из них имеют разный набор льгот, хотя некоторые из них являются общими.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько нужно отслужить для получения статуса УБД в 2025 году.

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