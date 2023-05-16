Ученые близки к разгадке причин смерти детей, чьи блестящие скелеты обнаружили в пещере (фото)

Еще в 1989 году в джунглях в природном заповеднике горы Тапир (Белиз) обнаружили пещеру Actun Tunichil Muknal (ее еще назвали ATM). Внутри пещеры были обнаружены скелеты, принадлежавшие как детям, так и взрослым.

Там были и остатки младенцев в возрасте от одного до трех лет, некоторые из них были запихнуты в щели и небольшие прилегающие пещеры. Среди этих человеческих останков был скелет и подростка в возрасте примерно 15 лет (считается, что его связали перед убийством).

У большинства скелетов был деформирован череп. Ученые говорят, что это дало основания полагать, что этих людей убили по голове. Хотя точная датировка скелетов трудно установить, считается, что это могло произойти между 700 и 900 годами нашей эры. Именно такой возраст имел керамика, найденная на этом месте.

Читайте также: Альтамурский человек: скрывающие останки мужчины, погибшего 100 000 лет назад

Самой удивительной находкой в пещере стали останки 17-летнего парня, которого сначала восприняли за девушку и назвали его "Хрустальной девой". Такое название его остатки получили из-за сияния, которым был покрыт скелет. Когда же узнали, что останки принадлежали особе мужского пола, эти останки назвали "Хрустальным принцем".

Как пишет издание Atlas Obscura, этот скелет был уникален своим расположением и тем фактом, что два позвонка раздавлены. Исследователи считают, что этот человек мог умереть по особо насильственному способу, прежде чем его на землю умирать. Может быть, ее тело пролежало в пещере 1100 лет. Скелет пролежал там так долго, что полностью кальцифицировался, отчего кости стали блестящими.

Ученые считают, что всех этих людей убили ради жертвоприношения, скорее всего, чтобы задобрить бога дождя Чака или, возможно, богов подземного мира. Другая теория утверждает, что этих людей заподозрили в "ведомстве". Именно так в древности убивали колдунов и сбрасывали в пещеры, что "их духи оказались в ловушке".

Также в пещере были обнаружены некоторые предметы, которые использовали майя – керамические предметы, высеченные в пещере образования – силуэты лиц людей и изображения животных. А еще выяснилось, что эта пещера наполнена Amblypygi – "пауки-плети".

Ученые до сих пор исследуют находки в пещере, чтобы узнать точную причину смерти тех, чьи скелеты там размещены.

"Из-за труднодоступности и процесса кальцификации пещеры многие реликвии сохранились такими, какими они были оставлены, и очень мало было вывезено из пещеры с момента ее открытия", – пишет издание.

Местные называют эту пещеру Actun Tunichil Muknal, которая переводится как "Пещера Хрустальной гробницы". Местные жители знают ее как Xibalba – так они назвали пещеру в честь подземного мира майя.

Эта пещера долгое время считалась "входом в ад", считалось, что ею обладают боги смерти майя. Так как существовало верование, что владельцы пещеры демоны приносили людям болезни, боль и страх, к ней в древности сбрасывали тела тех, кто мог каким-то образом быть связан с черной магией.

Напомним, в Норвегии случайно обнаружили кинжал каменного века.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!