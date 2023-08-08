Ученые доказали наличие "значительных связей" между количеством видов птиц и психическими расстройствами у людей

Ученые нашли связь между количеством психических расстройств у людей и разнообразием видов птиц

Исследователи обнаружили прямую зависимость между разнообразием птиц в конкретной местности и случаями психических расстройств у людей.

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Это взаимодействие было подтверждено изучением данных по онлайн-базе наблюдений за птицами в штате Мичиган, США, и сравнением их со статистикой госпитализаций из-за тревожности и психических расстройств в этом штате. Об этом пишет издание Independent.

Ведущий автор исследования, доцент Института окружающей среды и междисциплинарных наук Карлтонского университета в Канаде, Рэйчел Бакстон, подчеркнула, что хотя наличие зеленых насаждений важно для стабильности психического здоровья людей, выявлено, что также существует сильная связь между разнообразием птиц и их психическим. состоянием.

Исследование указывает на то, что разнообразие видов птиц может влиять на психическое здоровье людей, а восстановление и сохранение разнообразных птичьих сообществ может играть важную роль в улучшении психического здоровья в городах. Результаты исследования подчеркивают важность учитывания природных аспектов, таких как разнообразие видов и зеленые насаждения, при планировании проектов восстановления городов и в разработке политики здравоохранения.

"Эти данные напоминают нам, что природа не просто роскошь, она является необходимостью для нашего психического здоровья. Сохранение разнообразия видов птиц может быть ключевым фактором в улучшении качества жизни в городах", – подчеркнула Рейчел Бакстон.

Ранее американские биологи решили воскресить легендарную птицу додо, которую люди уничтожили в конце XVII века.

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