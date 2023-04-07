Ученые доказали пребывание женщины на знаменитом шведском военном корабле XVII века

Ученые США и Швеции подтвердили факт пребывания женщины на борту военного корабля 17 века, первый рейс которого стал последним. Хорошо сохранившиеся обломки судна были подняты со дна в гавани Стокгольма еще в 1961 году.

Об этом сообщает Associated Press. Судно затонуло в 1628 году через несколько минут после выхода из порта в результате аварии. Хранятся останки корабля в музее "Vasa".

В тот трагический день вместе с судном пошли ко дну 30 человек. Ученые полагают, что это были члены экипажа. Однако в течение многих лет у ученых были подозрения, что на корабле в тот день была женщина. Предположения основывались на внешнем виде бедренной кости, найденной на корабле, о чем сказал руководитель исследований в музее "Vasa" Фред Хокер.

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Кроме того, историк музея Анна Мария Форсберг заявила, что в 17 веке женщины не могли быть частью экипажа шведского флота, но могли находиться на борту как гости. Моряки могли брать с собой женщин, кроме случаев, когда корабль шел на бой или собирался в дальний путь.

"Из письменных источников мы знаем, что в тот день погибли около 30 человек", - сказала Форсберг.

"Таким образом, вполне возможно, что она была женой моряка, которая хотела отправиться в первое путешествие на этом новом корабле", – заявила ученая.

Ученые выдвинули версию, что корабль пошел ко дну, потому что не мог уравновесить тяжелые орудия на борту из-за отсутствия достаточного количества балласта.

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