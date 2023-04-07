Вчені довели перебування жінки на знаменитому шведському військовому кораблі XVII століття

Науковці США та Швеції підтвердили факт перебування жінки на борту військового корабля 17-го століття, перший рейс якого став останнім. Добре збережені уламки судна були підняті з дна у гавані Стокгольма ще у 1961 році.

Про це повідомляє Associated Press. Судно затонуло у 1628 році через кілька хвилин після виходу з порту внаслідок аварії. Зберігаються залишки корабля в музеї "Vasa".

У той трагічний день разом із судном пішли на дно 30 людей. Вчені вважають, що це були члени екіпажу. Однак протягом багатьох років науковці мали підозри, що на кораблі в той день була жінка. Припущення ґрунтувались на зовнішньому вигляді стегнової кістки, знайденої на кораблі, про що сказав керівник досліджень у музеї "Vasa" Фред Хокер.

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Крім того, Історик музею Ганна Марія Форсберг, заявила, що у 17 столітті жінки не могли бути частиною екіпажу шведського флоту, але могли перебувати на борту як гості. Моряки могли брати із собою жінок, крім випадків, якщо корабель йшов на бій або збирався у далеку дорогу.

"З письмових джерел ми знаємо, що того дня загинуло близько 30 людей", – сказала Форсберг.

"Таким чином, цілком імовірно, що вона була дружиною моряка, яка хотіла вирушити в першу подорож на цьому новому кораблі", – заявила науковця.

Науковці висунули версію, що корабель пішов на дно, через те, що не міг урівноважити важкі знаряддя на борту через відсутність достатньої кількості баласту.

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