Ученые идентифицировали мост с картины Леонардо да Винчи 'Мона Лиза'

Ученые обнаружили, что мост, изображенный на известном портрете "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, расположен в маленьком городке в провинции Ареццо, Тоскана. Наконец, ученые смогли поставить точку в спорах вокруг заднего фона легендарной картины. С помощью исторических документов и снимков с дрона итальянский историк смог определить, какой именно мост изображен на заднем плане картины "Мона Лиза" – это мост Ромито ди Латерана в Тоскане.

Об этом пишет Guardian.

Леонардо да Винчи написал "Мону Лизу" в начале 16 века во Флоренции. Ученые считают, что женщина, изображенная на картине, – это Лиза дель Джокондо, а вот фон всегда вызывал многочисленные споры. Предполагали, что это мог быть мост Понте Буриано, вблизи Латерины или Понте Боббио в городе Пьяченца на севере Италии.

Историк идентифицировал мост по количеству арок. Мост на картине имел четыре арки, как и мост Ромито. Мосты Понте Буриано и Понте Боббио имеют шесть и более шести арок соответственно.

Читайте также: Во Франции обнаружили поселение в возрасте 6000 лет.

Документы из государственного архива Флоренции описывают мост как место оживленного и активного передвижения в период между 1501 и 1503 годами. С его помощью можно было сократить путь между Ареццо, Фьезоле и Флоренцией.

Кроме того, историк измерил ширину между берегами реки и с помощью размера арки установил, что четыре арки одинакового размера идеально поместились бы на этом участке. "Характерная форма Арно на этом участке территории соответствует тому, что Леонардо изобразил на пейзаже слева от дворянки, изображенной на знаменитой картине", – заявил Винчетти.

Напомним, в Румынии мужчина обнаружил 1168 монет времен древнего Рима.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !