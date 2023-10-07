Ученые исследовали, как человеческие тела "синхронизируются" во время совместного прослушивания классической музыки

Группы людей, совместно слушающих музыку, часто отмечают, что они чувствуют особую связь друг с другом после такого совместного музыкального опыта.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, выявило, что физические реакции, такие как частота сердечных сокращений, дыхание и электропроводность кожи, синхронизируются между зрителями на классических концертах.

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Ученые обнаружили, что лица, высоко оценивавшие такие черты личности, как открытость, были более склонны к синхронизации, тогда как люди с невротическими склонностями были менее склонны к согласованию.

"Когда мы говорим об очень абстрактных вещах, таких как эстетический опыт, то, как вы реагируете на искусство и музыку, тело всегда задействовано", – объясняет Вольфганг Шахер, психолог из Бернского университета, руководивший исследованием.

Эта теория, известная как "воплощенное познание", показывает, что разум не просто связан с телом, но и тело влияет на разум, хотя эта идея вызывает споры среди учёных.

Для проведения исследования ученые наблюдали за 132 зрителями на трех классических концертах, во время которых играли одни и те же музыкальные композиции. Они использовали накладные камеры и переносные датчики для наблюдения за физическими реакциями участников, а также провели опрос об их личностных чертах и настроении.

В общем, исследователи обнаружили статистически значимую синхронизацию в таких параметрах, как частота сердечных сокращений и "кожная проводимость", указывающая на состояние возбуждения или расслабления организма. Даже телодвижения зрителей были выровнены, хотя они сидели при приглушенном освещении.

Однако важно отметить, что частота дыхания зрителей не синхронизировалась, они фактически не вдыхали и не выдыхали в унисон.

Согласно результатам исследования, люди с личностными чертами, указывающие на открытость новых опытов и дружелюбие, были более склонны к синхронизации с другими зрителями. Те, кто имел высокий показатель невротизма, были менее склонны к согласованию. Это может показаться противоречивым, но исследователи также отмечают, что экстравертные лица, склонные к общению с другими, меньше сосредотачиваются на музыке.

По мнению Вольфганга Шахера, эти результаты являются еще одним подтверждением теории воплощенного познания и помогают объяснить, почему публичные мероприятия, такие как парады или военные марши, способствуют сплочению между участниками. Ученые также ожидают, что подобные эффекты будут еще более выразительными на концертах других музыкальных жанров.

Раньше мы писали о том, как ученые выяснили, в какое ухо людям больше нравится слушать приятные звуки.

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