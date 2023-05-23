Шептайте ласковые слова с правильной стороны: Ученые выяснили, в какое ухо людям больше нравится слушать приятные звуки

Группа нейробиологов из Швейцарского федерального технологического института Лозанны (EPFL), Университетской больницы Лозанны и Университета Лозанны совершила открытие, связанное с предвзятостью, проявляющейся в нашем восприятии приятных голосов. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience.

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По результатам сканирования мозга 13 взрослых установлено, что положительные звуки, в частности смех, вызывают более интенсивную активность в слуховой системе мозга, когда они происходят с левой стороны. Это свидетельствует о специализации слуховой коры на восприятие звуков, вызывающих радость.

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Что именно стоит за этим преимуществом, пока неизвестно, поскольку исследования были направлены только на изменение активности слуховой коры. Следует провести дальнейшие исследования, чтобы выяснить, как эти изменения влияют на восприятие звуков.

Но предварительные исследования показали, что левое ухо лучше различает эмоциональный тон в голосе, что свидетельствует об определенной специализации.

Из-за того, что информация сначала поступает в правое полушарие слуховой коры через левое ухо, предполагалось, что правая сторона мозга лучше обрабатывает эмоции. Однако новые результаты свидетельствуют о том, что это предположение может оказаться неверным.

В ходе эксперимента участники слушали счастливые голоса, происходившие из трех разных направлений: слева, центрально и справа. Обе стороны слуховой коры активировались, когда звуки достигали уха. Однако записи, которые были прослушаны только через левое ухо, вызвали гораздо более сильную неврологическую реакцию.

"Это не наблюдается, когда положительные звуки раздаются или спереди. Мы также обнаружили, что голоса с нейтральной или отрицательной эмоциональной окраской, такие как голоса бессмысленных людей или испуганные крики, а также другие звуки, отличающиеся от человеческих голосов, не вызывают такой ассоциации с левой стороной", – объясняет Сандра да Коста, нейробиолог из EPFL.

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Очевидно, что направление звука может оказывать влияние на качество восприятия. Например, приближающийся и удаляемый звук быстрой может создавать разный эффект. Это также может влиять на восприятие.

Предыдущие исследования показали, что приближающиеся звуки часто воспринимаются как угрожающие и поощряют во внимание, по сравнению с удаляемыми звуками. Это говорит о том, что человека легче разбудить, когда звук приближается сзади.

Повышенная чувствительность к определенным звукам по определенным направлениям имеет большое эволюционное значение. В прошедшие тысячелетия выживание человека в значительной степени зависело от подозрения, что вызвали подкрадывающиеся сзади звуки.

Однако появление тенденции левого уха к эмоциям в голосах людей не так просто для объяснения.

Известно, что некоторые функции мозга более активны в левом полушарии, чем в правом, и наоборот. Однако это, похоже, не объясняет результаты этого конкретного исследования.

Хотя правое полушарие слуховой коры проявляло более сильную реакцию на счастливые голоса людей в определенной области, известной как L3, обе стороны мозга активировались звуками во время эксперимента.

"Пока неизвестно, когда в процессе развития человека возникает преимущество левой части слуховой коры для положительных голосов людей слева, и является ли это характеристикой, уникальной для человека. Если мы сможем понять это, мы сможем предположить, связана ли эта особенность с предпочтением в руках или с асимметрией внутренних органов", – отмечает нейробиолог Стефани Кларк.

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