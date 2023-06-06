Ученые исследовали, какие растения помогают очистить воздух от токсичных веществ

Недавнее исследование, проведенное учеными из Сиднейского технологического университета (UTS) в Австралии, выявило, что система вертикальных стен с комнатными растениями может быть эффективным способом очистки воздуха от вредных соединений. Исследование показало, что эти растения могут снижать уровень некоторых вредных веществ на 20% в течение рабочего дня.

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Ученые провели исследования, используя коллекцию комнатных растений, имитирующую систему вертикальных стен, обычно применяемую в офисах, больницах и других помещениях. Результаты показали, что в течение рабочего дня растения снижали уровень некоторых вредных соединений на 20% исходной концентрации. Эти результаты подтверждают предварительные исследования, свидетельствующие о способности комнатных растений поглощать летучие органические соединения (ЛОС).

В исследовании использовались распространенные домашние растения, такие как эпипремнум золотистый, сингониум ножковый и хлорофитум. Ученые установили, что растения не только удаляют много загрязняющих веществ с воздуха в течение нескольких часов, но особенно эффективны в удалении вредных загрязнителей, связанных с бензином.

В исследовании ученые улетучивали небольшое количество бензина внутри специально созданных камер, в которых располагались ящики с растениями или без них. Результаты показали незначительное уменьшение уровня газов в камерах, что имеет значение, но не полностью предотвращает утечку. Однако ученые считают, что за 8 часов вертикальные сады удалили около 43% летучих органических соединений, а также практически все три основных вредных химических класса, такие как алканы, производные бензола и циклопентаны.

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Важно отметить, что эти загрязнители могут иметь заметные последствия для здоровья и влиять на качество воздуха в помещениях. Ученые считают, что необходимы дополнительные исследования, но вертикальные сады могут быть эффективны в очистке воздуха.

Следует заметить, что это касается именно систем с вертикальными стенами, а не простого размещения комнатных растений на подоконнике, поскольку вертикальные сады подключены к вентиляционным системам, играющим важную роль в процессе очистки воздуха.

Напомним, ранее учёные из Индии зафиксировали появление первых гибридов между серым волком и собакой на территории страны.

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