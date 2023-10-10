Ученые: львы больше не короли зверей (видео)

Слоны, носороги и другие африканские млекопитающие вдвое чаще убегают от человеческих голосов, чем от рева львов. Об этом говорится в исследовании ученых, результаты которого обнародованы в журнале Current Biology.

Это исследование показало, что африканские млекопитающие, такие как слоны, носороги и зебры, гораздо больше боятся слышать человеческие голоса, чем вокализации львов или даже звуки охоты.

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Исследователи из Западного университета в Онтарио, Канада установили скрытую систему камеры-динамика у водопоев в национальном парке Большого Крюгера в Южной Африке. Система запускалась, когда животные проходили мимо, и снимала их реакцию на воспроизведенные звуки.

Исследователи обнаружили, что дикие звери вдвое чаще убегали и покидали водоем, слыша человеческие голоса, чем когда слышали рев львов.

"Наши результаты демонстрируют, что страх перед человеческим "супер-хищником" намного превышает страх даже перед самым страшным наземным хищником на планете", — сказал Майкл Клинчи, биолог по охране природы и автор исследования.

Исследователи считают, что страх перед людьми может оказать значительное влияние на экологию африканских саванн. К примеру, он может привести к тому, что животные будут избегать водопоев, что может повлиять на их питание и репродуктивные показатели.

"Последствия этих выводов представляют серьезную новую проблему для управления охраняемыми территориями и сохранения дикой природы", – сказал Клинчи.

Напомним, в Южной Африке 53-летний сафари-гид снял на камеру невероятные кадры сражения между слоном и крокодилом в реке Луангва.

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