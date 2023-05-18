Ученые назвали город, который может утонуть под тяжестью небоскребов

Один из самых известных городов мира может уйти под воду. Ученые говорят, что затопление грозит Нью-Йорку (США) из-за большого количества небоскребов.

Как сообщает Science Alert, ученые сделали такой вывод, исследуя, среди прочего, спутниковые данные. Они обратили внимание на постепенное оседание земной поверхности – Нью-Йорк опускается со скоростью 1-2 миллиметра в год.

"Несколько миллиметров могут показаться незначительными, но некоторые части города оседают намного быстрее, наравне с самыми быстрыми наблюдаемыми темпами, с которыми тектонические плиты откатываются во время таяния ледников. Деформация может повлечь за собой проблемы для расположенного на низменности города, где проживает более 8 миллионов человек", - пишет издание со ссылкой на данные Earth's Future.

Специалист Геологической службы США Том Парсонс и его коллеги из Университета Род-Айленда, проводившие исследования, говорят, что каждое дополнительное высотное здание, построенное на побережье, еще может способствовать появлению наводнений.

Ученые подсчитали, что общая масса более миллиона зданий в Нью-Йорке составила 764 000 000 000 килограммов. Затем они разделили город на сетку квадратов размером 100 на 100 метров и перевели массу здания на идущее вниз давление, учитывая силу тяжести.

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Таким образом, они и получили данные, что Нью-Йорк постепенно тонет.

Исследователи отмечают, что Нью-Йорк не одинок в этой проблеме. В риске затопления – часть столицы Индонезии. Джакарта может оказаться под водой уже к 2050 году. Части этого города погружаются почти на 11 сантиметров в год из-за добычи грунтовых вод.

Издание пишет, что исследование 99 прибрежных городов во всем мире, проведенное в 2022 году, показало, что опускание почвы на самом деле может составить большую или, по крайней мере, недооцененную проблему по сравнению с повышением уровня моря. В большинстве исследованных городов земля проседает быстрее, чем поднимается уровень моря, а это значит, что жители столкнутся с наводнениями раньше прогнозируемых климатических моделей.

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