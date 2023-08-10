Ученые назвали причину гибели короля Швеции Карла XII: не от руки наемного убийцы

В начале XVIII века, 30 ноября 1718 г., во время осады крепости Фредрикстен в Норвегии, умер Карл XII, король Швеции. Ученые из Университета Улеоборга в Финляндии решили разгадать тайну его гибели. Они выяснили, что монарх был убит врагом, а не наемным убийцей

Об этом пишет Oxu.az.

Смерть Карла XII наступила из-за попадания пули в его голову. Анализ черепа короля помог установить, что мушкетный выстрел не мог стать причиной смерти. Фетровая шляпа Карла XII имела отверстие диаметром 19,5 мм. Серия баллистических экспериментов, где использовали материал, имитирующий черепную кость, и мушкетные шары такого же диаметра, показала, что для пробития такого отверстия потребовался больший снаряд, который тогдашние мушкеты не могли выстреливать.

Итак, эта исследовательская работа опровергла распространенную легенду, что Карл XII погиб от пули, которую выпустил наемный убийца, якобы выстреливший пуговицей от мундира короля. Вместо этого ученые пришли к выводу, что короля убила железная картечь диаметром более 20 мм. Этот снаряд имел аналогичную с шаром скорость и был выпущен из стен крепости в 200 метрах от места, где находился Карл XII.

Эти выводы позволяют заключить, что король был убит вражеским шаром, возможно, выпущенным сосланным шпионом.

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Смерть Карла XII была важным событием в истории, поскольку он стал последним европейским монархом, погибшим на поле боя. После его смерти возникли дискуссии, была ли его гибель только военным эпизодом, или это явилось результатом интриги со стороны недовольной его походами шведской аристократии.

Вообще, исследование смерти Карла XII помогло лучше понять обстоятельства его гибели и отвергнуть предположения и легенды, окружавшие это историческое событие.

Напомним, в Китае нашли удивительный череп, которому сотни тысяч лет.

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