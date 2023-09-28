Ученые назвали причину возникновения хронической усталости: вы будете удивлены

Ученые обнаружили белок, который может быть фактором возникновения миалгического энцефаломиелита, также известного как синдром хронической усталости (СХВ). В течение длительного времени специалисты стремились выяснить происхождение этого заболевания, ведь без этого сложно разрабатывать эффективное лечение.

Исследования проводили на примере 38-летней женщины, которая испытывала постоянную усталость, но еще не имела официального диагноза СХВ. При анализе тканей ее мышц ученые обнаружили аномалию: высокий уровень белка под названием WASF3.

Об этом пишет Science.

Этот белок может влиять на функционирование митохондрий – энергетических центров, питающих клетки. WASF3 влечет за собой нарушение их работы, нарушая подачу энергии. Это обосновывает ощущение истощения у людей, страдающих СХВ, когда их мышцам и клеткам не хватает необходимого питания.

Синдром хронической усталости (СХУ) – это заболевание, которое приводит к сильной потере силы, продолжающейся, по крайней мере, шесть месяцев. Симптомы обостряются во время физической или умственной активности, и отдых не всегда помогает их преодолеть.

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Среди признаков СХВ следует отметить:

высокая степень усталости после физических или умственных усилий;

проблемы с памятью и когнитивными функциями;

головокружение при изменении положения тела;

боли в мышцах и суставах;

недостаточно отдыхающий сон;

головная боль;

боль в горле;

увеличены лимфатические узлы на шее и под мышками;

высокая чувствительность к свету, звуку, запахам, пище и лекарствам.

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