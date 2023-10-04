Ученые назвали три эффективных способа бросить курить

Ученые провели исследование, чтобы определить наиболее эффективные методы борьбы за здоровый образ жизни, в частности отказ от курения. В этом исследовании, в котором участвовало 157 179 курильщиков из 319 отдельных исследований, оказались три эффективных метода, помогающих людям бросить курить в течение по меньшей мере полугода.

Об этом пишет ScienceAlert.

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Содержащийся в сигаретах никотин делает трудной задачей отказаться от курения самостоятельно, и это удается лишь 6 из 100 человек. Вот методы, которые оказались наиболее эффективными:

Препараты Варениклин и Цитизин: эти препараты стимулируют специфические рецепторы в мозге, обычно активируемые никотином. Они оказывают мозгу необходимый стимул, не нуждаясь в никотине, и блокируют его действие. Около 14 из 100 курильщиков, которые использовали эти препараты, смогли избавиться от привычки курить по меньшей мере на полгода. Никотиновые электронные сигареты: этот метод тоже помог около 14 из 100 курильщиков избавиться от зависимости от сигарет. Комбинация двух видов никотинозаместительной терапии – пластырей и жевательной резинки.

Это исследование также подчеркнуло, что постепенный отказ от никотина может быть более эффективным, чем внезапное прекращение курения.

Напомним, мы уже писали, как самостоятельно бросить курить.

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