Ученые обнаружили, что слоны дают друг другу "имена"

Ученые обнаружили, что дикие слоны саванны в Кении используют определенные голосовые звуки для общения между собой. Эти открытия, хоть и не прошли рецензирование, могут сделать слонов единственным известным бесчеловечным животным, которое общается с помощью случайных имен.

Слоны также могут использовать уникальные свистки, чтобы вызвать определенных особей, но это отличается от человеческой системы именования, которая обычно базируется на абстрактных понятиях и культурных ценностях, пишет Sciense Alert.

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Выводы ученых могут размыть границы между тем, что раньше считалось уникальным для человеческого языка и наблюдаемым в других системах общения животных.

Слоны известны своей громкой вокализацией, похожей на трубу, но большинство их общения в большинстве своем незаметны для людей. Эти крупные млекопитающие используют низкочастотный грохот, который может доносить сообщение на расстояние до шести километров.

Такое общение становится полезным для слонов, которые проводят большую часть своего дня в поисках пищи и могут терять друг друга из виду.

Для изучения этого аспекта ученые записывали грохот слонов в природной среде Кении и использовали модель машинного обучения для предсказания, на которого приемнику направлен каждый грохот.

Результаты показали, что определенные грохоты были специфичны для конкретных приемников и использовались для общения с ними. Более того, эти голосовые маркеры были последовательны в разных сценариях, что свидетельствует об их систематичности.

Иными словами, разные слоны использовали одни и те же типы грохотов для общения с конкретными особями, подобно тому, как люди называют друг друга.

Информация, закодированная в слоновых голосовых сигналах, может включать возраст, пол и эмоциональное состояние, и это общение может быть более сложным, чем казалось ранее.

Эти открытия указывают на то, что применение искусственного интеллекта может способствовать лучшему пониманию языка животных и общению между ними. Возможно, однажды ученые смогут даже предоставить слонам имена на основе их голосовых особенностей.

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