Ученые обнаружили, что употребление кофе в молодости делает людей в старости сильнее и энергичнее

Недавнее исследование, проведенное командой ученых из Национального университета Сингапура (NUS), выявило, что употребление кофе в среднем возрасте может повлиять на физическую мощь в более поздний возраст.

Об этом сообщает The Guardian. Исследование, опубликованное в журнале Американской ассоциации режиссеров, длилось 20 лет и включало 12 000 участников.

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Участников исследования опрашивали в среднем в возрасте 53 года по поводу их потребления кофеина, а затем снова в среднем в возрасте 73 года, спрашивая, насколько они чувствуют себя энергичными. Также ученые регистрировали их вес, измеряли силу сжатия рук и проводили тест, который используется для оценки подвижности человека и требует как статического, так и динамического равновесия.

Среди участников исследования, которые были поклонниками кофе, 52,9% выпивали одну чашку в день, 42,2% употребляли две-три чашки, а 4,9% потребляли четыре или более чашек ежедневно. Результаты свидетельствуют, что среди тех, кто употреблял кофе каждый день, 4,9% имели значительно меньше шансов на физическую слабость в более поздней жизни по сравнению с теми, кто не употреблял кофе каждый день.

Однако ученые отмечают, что для определения ли это влияние на физическую мощь связано именно с кофеином или другими химическими соединениями, требуются дальнейшие исследования.

Ранее другие исследователи обнаружили, что употребление эквивалента трех-четырех чашек растворимого кофе в день снижает риск развития многих заболеваний, включая болезни сердца, диабет 2 типа и некоторые виды рака. Дополнительное употребление кофе может способствовать поддержанию оптимального веса, как показали некоторые исследования.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

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