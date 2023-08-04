Ученые обнаружили на дне Галилейского моря в Израиле лодку 1 века до н.э., которая может иметь отношение к библейским событиям

Том Мейер, известный профессор библейских исследований в Библейском колледже и аспирантуре Шаста в Калифорнии (США), объявил о важной археологической находке в Галилейском море, что может подтвердить события Библии.

Об этом пишет Express.

Галилейское море известно как Тивериадское озеро и имеет большое религиозное значение, связанное с жизнью Иисуса и его чудесами.

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После долгосрочной засухи в Израиле примерно 40 лет назад люди начали активно исследовать дно Галилейского моря. В ходе исследований была найдена лодка, датируемая периодом между первым веком до нашей эры и концом первого века нашей эры. Том Мейер считает, что это именно та лодка, которая связана с путешествиями Иисуса и его учеников по Галилейскому морю.

Находка позволяет лучше понять реальность событий, описанных в Библии, хотя конкретная роль этой лодки в истории Иисуса остается неизвестной. Но она помогает лучше проникнуть в мир Библии и понимать ее значение.

Напомним, в Швейцарии обнаружили наконечник стрелы бронзового века, изготовленный из метеорита.

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