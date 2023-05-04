Ученые обнаружили останки первых звезд Вселенной, появившихся еще 13 миллиардов лет назад (фото)

Более 13 млрд лет назад в космосе возникли первые звезды. В отличие от современных они состояли почти полностью из водорода и гелия – простейших химических элементов. Эти звезды считаются исключительно массивными и долго не существовали, поскольку быстро вспыхивали сверхновыми.

Их термоядерные реакции и взрывы начали наполнять Вселенную новыми элементами, ставшими составляющими звезд следующих поколений. Остатки газовых облаков первых звезд были обнаружены итальянскими астрономами в недавних исследованиях, опубликованных в The Astrophysical Journal.

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Для наблюдений Стефании Сальвадори и ее коллеги было использовано излучение далеких квазаров – ярких источников, возникающих в активных ядрах галактик. Их сверхмассивные черные дыры активно поглощают и накаляют вещество, заставляя его излучать свет. Когда этот свет проходит сквозь газовые облака, частица его поглощается, и по линии поглощения в его спектре можно установить состав облака.

Ученые, используя радиотелескоп VLT в Чили, получили спектры для трех очень отдаленных газовых облаков, расстояние до самого далекого из которых достигает 25 миллиардов световых лет, а их возраст оценивается как минимум в 11 миллиардов лет. В составе обнаружены углерод, кислород и магний, но отсутствуют более тяжелые элементы, такие как железо. Эти характеристики подтверждают теорию, что таковыми должны быть останки первых звезд, сформировавшихся более 13 миллиардов лет назад.

Газовые облака образовались в эпоху, когда возраст Вселенной составлял 10-15% от нынешней, поэтому они являются важным объектом изучения эволюции и гибели первых звезд. Ученые обратили внимание на возможности исследования примордиальных звезд через химические элементы, рассеянные в пространстве после своей гибели. Результаты этого исследования помогут уточнить наши знания о ранней истории Вселенной.

Газовые облака – останки звезд разных поколений – имеют разный химический состав: иллюстративное изображение

Напомним, ранее ученые изобрели способ долететь до Марса только через 45 дней вместо одного года.

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