Ученые объяснили, почему динозавры вырастали такими гигантскими

Ученым удалось объяснить, почему среди динозавров, предков современных птиц, встречались как виды размером с цыпленок, так и гигантские особи. В частности, речь идет о тираннозаврах.

Согласно исследованию, самый мелкий из известных мясоедных динозавров весил не более 200 граммов, тогда как вес самых крупных оценивается в пределах от 7 до 20 тонн. К примеру, взрослая особь Тиранозавра Рекса весила около 8 тонн.

Ранее учёные считали, что разница в размерах объясняется скоростью роста. Предполагалось, что мелкие динозавры росли медленно, а гигантские – аномально быстро.

Впрочем, при анализе костей примерно 80 видов хищных динозавров, международная команда палеонтологов из США и Аргентины выяснила, что связь слаба.

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Дело в том, что скорость роста тела и соответственно скелета "записывается" на спилах больших трубчатых костей. Поскольку в течение каждого года происходит изменение условий жизни, например смена сезона дождей засухами, скорость роста организма тоже меняется.

Таким образом, с помощью кости можно увидеть широкие полосы, сформировавшиеся в кормовые сезоны, и узкие, когда особь ела мало пищи.

Оказалось, что некоторые гигантские хищные динозавры росли так же медленно, как нынешние аллигаторы, а вот среди мелких видов были такие, чья скорость роста была сопоставима с темпами развития современных млекопитающих и птиц.

Отмечается, что продолжительность периода активного набора массы играла ключевую роль в том, что представители некоторых видов динозавров становились гигантскими. В то же время Тиранозавры не росли слишком быстро.

Ранее в Турции археологи раскопали второй храм царя урартского Менуа и остатки гробницы.

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