Ученые объяснили, почему львы имеют гривы
Ученые объяснили, почему львы имеют гривы, выяснилось, это не только для того, чтобы выглядеть круто. Гривы львов также помогают им защищаться от хищников, производить впечатление на львиц и поддерживать тепло.
Гривы львов состоят из толстого слоя волос, растущего на шее и плечах. Грива может быть разного цвета, от черного до коричневого до коричневого.
Ученые считают, что гривы львов изначально развивались как способ защиты от хищников. Грива может сделать льва выглядеть больше и страшнее, что может отпугнуть хищников, пишет Live Science.
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Исследователь млекопитающих на пенсии из Чикагского музея Филд Брюс Паттерсон отметил, что эти "блестящие косы созданы для того, чтобы производить впечатление на других львов — как потенциальных партнеров, так и потенциальных соперников". По словам Паттерсона, самцы львов (Panthera leo) обладают большими головами и шеями, а гривы преувеличивают эти черты.
То есть, добавил он, гривы львов также помогают им производить впечатление на львиц. Поскольку самки предпочитают львы с большими гривами – они воспринимают это как признак здоровья и силы.
Наконец гривы львов помогают им поддерживать тепло. Грива может содержать тепло тела льва, что важно для львов, живущих в холодных климатах, – добавил ученый.
По его словам, размер и форма гривы льва могут зависеть от нескольких факторов, таких как климат, в котором он живет, его генетика и уровень тестостерона. Львы, живущие в холодных климатах, как правило, имеют большие гривы, чем львы, живущие в теплых климатах. Это потому, что гривы помогают львам поддерживать тепло в холодную погоду.
Отмечается, что львы с более высоким уровнем тестостерона также имеют большие гривы. Это потому, что тестостерон стимулирует рост волос.
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