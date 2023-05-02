Ученые объяснили, почему насекомые слетаются на свет

Ученые из Имперского колледжа Лондона и Международного университета Флориды выяснили почему бабочки и летучие насекомые движутся к искусственным источникам света. Ученые связали поведение насекомых со сбоем в работе устройств, благодаря которым они способны удерживать правильную ориентацию тела в полете.

Результаты работы ученых должны быть опубликованы в научном журнале после рецензирования, а пока доступны в открытой библиотеке препринтов bioRxiv.

Ранее считалось, что насекомые и бабочки путают искусственные источники света с Луной, которая служит для них естественным ориентиром. Однако учёные выяснили, что эта гипотеза не верна, проведя исследование поведения насекомых с помощью высокоскоростной видеокамеры.

"Наши данные показывают, что искусственный свет "улавливает" мимо пролетающих насекомых, а не "притягивает" их издалека", — заметил один из авторов исследования Семуэль Фабиан.

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Рассмотрев видеозаписи, биологи обнаружили удивительные детали полета насекомых вблизи яркого искусственного источника. Если они оказывались над ним, то переворачивались вверх ногами и падали на свет. Пролетая под источником, насекомые начинали в воздухе петлять и падать. А вот когда двигались со стороны, то описывали круги вокруг источника света. Ученые говорят, что во время исследования заметили, что в большинстве своем насекомые летели так, чтобы удерживать источник со стороны спины.

После этого исследователи связали такое поведение крылатых с "дорсальным ответом на свет" (dorsal light response). Это одна из базовых и консервативных реакций, позволяющая насекомым определять направления вверх и вниз.

"В естественных условиях, как днем, так и ночью, верхняя часть поля зрения почти всегда светится ярче нижней. Чтобы в полете удерживать тело в нужном положении, достаточно сохранять свет ближе к задней части тела. Так поступают насекомые и в присутствии искусственного источника: тот не привлекает их сам по себе, но нарушает механизмы ориентации", – отмечается в исследовании.

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