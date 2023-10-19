Ученые объяснили, почему не стоит добавлять бананы в смузи

Смузи – вкусный и простой способ включить в свой рацион необходимые фрукты и овощи. Новое исследование Калифорнийского университета в Дэвисе показывает, что смешение определенных ингредиентов в смузи может повлиять на здоровье.

В частности, исследователи не советуют добавлять в смузи бананы, из-за влияния на уровне усваиваемых организмом флаванолов. Флаванолы – это группа биологически активных соединений, которые полезны для сердца и когнитивного здоровья, сообщает SCITECHDAILY.

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Исследователи предложили участникам выпить смузи, изготовленную на основе бананов, и смузи, изготовленную из смеси ягод. Участники также принимали капсулу флаванола в качестве контрольного показателя.

Образцы крови и мочи анализировали, чтобы определить, сколько флаванолов было в организме после применения образцов смузи и капсулы. Исследователи обнаружили, что пившие банановые смузи имели на 84% более низкий уровень флаванолов в организме по сравнению с контрольной группой.

"Мы были очень удивлены, увидев, как быстро добавление одного банана снизило уровень флаванолов в смузи и уровень поглощаемого организмом флаванола. Это подчеркивает, как приготовление и сочетание пищи может повлиять на усвоение диетических соединений в продуктах", – отметили исследователи.

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