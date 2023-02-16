Ученые объяснили, почему нельзя спать менее 5 часов в сутки

Ученые в Великобритании провели исследование, чтобы определить, сколько часов сна нужно человеку в сутки, чтобы чувствовать себя лучше и не иметь проблем со здоровьем в будущем. Выяснилось, что регулярный сон является залогом отсутствия серьезных проблем со здоровьем.

Как сообщает CNN, исследование группы ученых длилось 25 лет, в нем приняли участие 8 тысяч госслужащих Великобритании, которые в 50 лет не имели хронических заболеваний.

Так, каждые 4-5 лет "испытуемые" фиксировали, сколько часов в сутки они спали и передавали эти данные ученым. Выяснилось, что участники эксперимента, проводившие в постели менее 5 часов, имели на 30% более высокий риск развития хронических заболеваний, чем те, кто спал более 7 часов. К тому же с возрастом риск заболеваемости возрастал: в 60 лет – на 32%, а в 70 – на 40%.

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В исследовании ученых, опубликованном в журнале PLOS Medicine, отмечается, что чаще всего люди, которые хронически недосыпали, имели такие заболевания: сахарный диабет, рак, ишемическая болезнь сердца, инсульт, сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек, заболевания печени, депрессия, деменция, психические расстройства, артрит и т.д.

Профессор медицинских наук из университета Алабамы Адам Ноулден заявил, что если организм не производит достаточно гормонов из-за нехватки сна, то это может привести к хроническим проблемам со здоровьем. При проблемах со сном специалист рекомендует соблюдать постоянный график засыпания, а перед сном следует выключать свет, перед тем, как улечься спать, не стоит пить кофе или крепкий чай, употреблять алкоголь и переедать.

Одна из ученых Шэрон Кобб, работавшая над исследованием сна, сказала, что сон и хронические заболевания связаны.

"Появляется больше доказательств, что сон может влиять не только на психическое здоровье. Это также влияет на большее количество сопутствующих заболеваний, — отметила она. Ученая отметила, что продолжительность сна важна, но также его качество.

Ученые доказали, что нехватка сна может усилить воспалительные процессы в организме человека, влиять на естественную защиту организма от инфекций и т.д.

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Профессор Ноулден дал рекомендации тем, кто намерен спать "по правилам":

Создайте последовательный график сна.

Научите свое тело ложиться спать в одно и то же время так же и просыпайтесь – ежедневно в то же время.

Спальня должна быть темной, тихой и свободной от домашних животных, которые могут мешать спать.

Перед сном избегайте кофеина, алкоголя и большого количества пищи.

Занимайтесь физическими упражнениями днем, чтобы вечером организм сам просил отдыха.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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