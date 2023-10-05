Ученые официально заявили, что находится в середине Луны

Исследование, опубликованное в мае, раскрывает, что внутреннее ядро ​​Луны на самом деле является твердым шаром с плотностью, подобной железной. Это поможет решить длительную дискуссию о том, является ли внутренняя часть Луны жесткой или расплавленной, и будет способствовать более точному пониманию истории Луны, а соответственно Солнечной системы.

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Астрономы из Французского национального центра научных исследований возглавили это исследование, и их результаты указывают на то, что лунное ядро ​​очень похоже на земное, с внешним слоем жидкости и твердым внутренним ядром. Эта информация придает определенную важность нашим знаниям о Луне и может повлиять на дальнейшие исследования. Об этом пишет Sciense Alert.

Зондирование внутреннего состава объектов в Солнечной системе эффективно проводится с помощью сейсмических данных. Узнать, как акустические волны, возникающие во время землетрясений, проходящие и отражающиеся от материала внутри планеты или луны, могут помочь ученым создать детальную карту внутренней части объекта.

Информация от миссии "Аполлон" указывает на то, что Луна имеет текучее наружное ядро, но информация о том, что находится внутри этого ядра, долгое время оставалась неясной. Уже ранее существовали теории о том, что внутреннее ядро ​​может быть редким или твердым, и обе теории поддерживались данными из миссии "Аполлон".

Астрономы решили определить, какая из этих теорий верна, и собрали данные из разных источников, включая космические миссии и эксперименты с лазерным определением расстояния. Они провели моделирование с различными типами ядер, чтобы найти тот, который лучше всего подходит для данных наблюдений.

Согласно их результатам, внутреннее ядро ​​Луны похоже на земное, с внешним слоем жидкости и твердым внутренним ядром. Радиус внешнего ядра составляет примерно 362 километра, а внутреннего – 258 километров, что примерно 15% от общего радиуса Луны.

Эти результаты подтверждают предварительные выводы от планетологов NASA, и они могут повлиять на наше понимание эволюции Луны. Последующие исследования и сейсмические данные могут помочь изучить эту загадку более подробно и раскрыть еще больше тайн Луны. Учитывая планы дальнейших месячных миссий, мы можем надеяться на более увлекательные открытия в будущем.

Напомним, астрономы смогли зафиксировать радиосигнал из далекой галактики, в 8,8 миллиарда световых лет от Земли. Он может быть связан с инопланетной цивилизацией.

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