Ученые ответили, как правильно гладить кошек, чтобы это им понравилось

По словам доктора Лорен Финка, эксперта из Университета Ноттингем Трент, есть правильный и неправильный способы гладить кошку, и если вы делаете это неправильно, то это может привести к опасности. Об этом пишет Daily Mail.

Хотя большинство людей думают, что кошки любят быть глаженными, на самом деле это зависит от каждого отдельного животного. Эксперты советуют начинать с глажения головы и шеи кошки, а затем переходить к груди и спине.

Также важно следить за реакцией кошки – если она начинает махать хвостом, то это означает, что она не хочет быть глажена и ей нужно оставить в покое.

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Эксперты также предупреждают об опасности глажения брюшка кошки, поскольку это может привести к приступу. Вместо этого они советуют гладить кошек только по спине.

Также эксперты отмечают, что неправильное глажение кошки может привести к травмированию животного. Например, если гладить кошку против шерсти, это может быть болезненным для нее. Поэтому следует гладить кошку в направлении роста шерсти.

Кроме того, важно не нажимать слишком сильно на тело кошки во время глажения, поскольку это может вызвать боль и дискомфорт.

В общем, глажение кошки – это важная часть взаимодействия с животным, но нужно знать правильный способ этого делать, чтобы избежать травм и неприятных ощущений для кошки. Поэтому, если вы решили гладить свою кошку, не забывайте об упомянутых рекомендациях, наблюдайте за реакцией животного и, главное, позволяйте ему самостоятельно определять, когда он хочет прекратить глажение.

Напомним, хозяева кошек часто замечают, как их питомцы месят лапами одеяло или даже делают "массаж" людям. Такое поведение для животных естественно, но при этом отмечается оно не у каждой особи. Ученые исследовали такое поведение кошек и объяснили, почему им нравится переминаться кавычками.

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