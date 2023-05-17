Ученые подтвердили, что общаться с младенцами – обязательно

Нужно ли разговаривать с очень маленькими детьми

Некоторые взрослые считают, что маленькие дети не способны понимать и воспринимать много разговоров, поэтому с ними общаться не имеет смысла. Однако научные исследования обосновывают обратное.

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Исследователи из Университета Восточной Англии провели эксперимент, во время которого они записали 6208 часов речи детей. Ученых интересовало, как детская речь изменяется в зависимости от общения со взрослыми. Они изучали речь 87 детей в возрасте до 6 месяцев и 76 детей в возрасте 2,5 лет.

Анализ записей показал, что дети, с которыми много говорили взрослые, выражали гораздо больше звуков. Кроме того, в их мозгах наблюдались более высокие уровни миелина – вещества, которое окружает нервные клетки и улучшает передачу сигналов между ними.

Однако эти результаты были выявлены только у детей до 2 лет, у младших детей уровень миелина был ниже. Ученые объясняют это разницей в стадиях развития мозга.

Ученые подчеркивают важность общения с маленькими детьми, что подтверждается результатами исследования. Это оказывает влияние на развитие речи и обогащения словарного запаса ребенка. Исследователи также планируют продолжить свои исследования, чтобы получить более объективные и более точные результаты.

Напомним, специалисты стартапа Overture Life из Барселоны создали работу по инъекции спермы. Он смог автоматизировать процесс экстракорпорального оплодотворения, благодаря чему в этом году родились первые дети с помощью работы.

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