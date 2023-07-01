Ученые показали, что будет в случае ядерной войны рф и США (жуткое видео)

Ученые Массачусетского технологического института спроектировали модель ядерной войны между США и рф. Ученые использовали незасекреченные данные.

Моделирование строилось по принципу, что при запуске одной стороной ядерных боеголовок вторая сторона откроет ответный огонь еще до того, как ракеты достигнут своей цели. Об этом сообщает Time.

Отмечается, что ядерные удары с территорий Норвежского моря и севера Канады поразят цели примерно через 10 минут.

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Поднятый в атмосферу черный пепел и дым на 10 лет закроют планету от солнечного тепла. Более 5 млрд человек могут погибнуть от голода, взрывов, радиации.

"Мы, наверное, не знаем, сколько людей переживет ядерную войну. Но если все даже отдаленно так плохо, как описывает это исследование, в ней не будет победителей, будут только проигравшие", – указали исследователи.

В результате каждого удара будет возникать огненный шар, горячий, как ядро Солнца, и произрастать радиоактивный "гриб". Это приведет к истреблению людей поблизости, к пожарам, массовым разрушениям инфраструктуры.

Ранее международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) прокомментировало угрозу работы Запорожской атомной электростанции из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

А эксперты по Энергоатому объяснили, что ждет украинцев в случае ядерного взрыва на ЗАЭС.

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