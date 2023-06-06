В МАГАТЭ сказали, есть ли угроза работы ЗАЭС из-за подрыва Каховской ГЭС

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) прокомментировало угрозу работы Запорожской атомной электростанции из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

В сообщении МАГАТЭ, опубликованном в Твиттере, отмечается, что непосредственной угрозы ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции из-за подрыва Каховской ГЭС нет.

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"Эксперты агентства на Запорожской атомной электростанции внимательно следят за ситуацией, непосредственной угрозы ядерной безопасности на станции нет", – отметили в МАГАТЭ.

Напомним, в ночь на 6 июня российские террористы взорвали дамбу Каховской ГЭС. Власти Украины объявили об эвакуации жителей населенных пунктов, находящихся в зонах затоплений и возможных подтоплений.

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС президент Украины Владимир Зеленский срочно созвал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В Офисе президента заявили, что подрыв Каховской гидроэлектростанции создает угрозу водоснабжению жителей Херсонской области и оккупированного Крыма, а также может негативно сказаться на состоянии Запорожской атомной электростанции.

В Укргидроэнерго заявили, что восстановить дамбу Каховской ГЭС не удастся, она полностью разрушена.

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