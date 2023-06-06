У МАГАТЕ сказали, чи є загроза роботі ЗАЕС через підрив Каховської ГЕС
Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) прокоментувало загрозу роботи Запорізької атомної електростанції через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС.
У повідомленні МАГАТЕ, опублікованому у Твіттері зазначається, що безпосередньої загрози ядерній безпеці на Запорізькій атомній електростанції через підрив Каховської ГЕС немає.
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"Експерти агенції на Запорізькій атомній електростанції уважно стежать за ситуацією, безпосередньої загрози ядерній безпеці на станції немає", – зазначили в МАГАТЕ.
Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські терористи підірвали дамбу Каховської ГЕС. Влада України оголосила про евакуацію мешканців населених пунктів, які перебувають у зонах затоплень та можливих підтоплень.
Через підрив росіянами Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський терміново скликав Раду національної безпеки та оборони України.
В Офісі президента заявили, що підрив Каховської гідроелектростанції створює загрозу для водопостачання жителів Херсонської області та окупованого Криму, а також може негативно позначитися на стані Запорізької атомної електростанції.
В Укргідроенерго заявили, що відновити дамбу Каховської ГЕС не вдасться, вона повністю зруйнована.
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