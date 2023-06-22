Катастрофа в 10 раз превысит Чернобыльскую: эксперты объяснили, что произойдет в случае взрыва на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня сообщил, что российские боевики могут совершить теракт на территории Запорожской атомной станции. Он заявил, что получил такие данные от разведки и Службы безопасности.

О возможных последствиях аварии на Запорожской АЭС сообщили в Энергоатоме. Отмечается, что напряженная ситуация на ЗАЭС вынуждает быть настороже.

В Энергоатоме напомнили, что российские оккупационные войска обстреливают находящиеся возле ЗАЭС населенные пункты и наносят удары по самой атомной электростанции, создавая чрезвычайно опасную ситуацию, поскольку станция заминирована ими.

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Государственное агентство по управлению зоной отчуждения сообщило о возможных последствиях аварии на крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции. Эксперты учитывают опыт катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году и отмечают, что последствия аварии на ЗАЭС могут быть намного мощнее.

По оценкам специалистов, на Запорожской АЭС находится до 18 тысяч топливных сборок, что в десять раз превышает их количество на Чернобыльской АЭС. Поэтому возможные последствия аварии на ЗАЭС могут быть чрезвычайно мощными. В случае крушения площадь потенциальной зоны отчуждения может составлять до 30 тысяч квадратных километров, что эквивалентно 10 Чернобыльским зонам отчуждения.

Вне зоны отчуждения площадь потенциально загрязненной территории может достигнуть 2 миллионов квадратных километров. Последствия аварии могут оказать существенное влияние не только на Запорожскую область, которая фактически станет непригодной для проживания и хозяйства. Но существует риск заражения радиацией других территорий Украины, Европы, России и Беларуси в зависимости от направления ветра.

Потенциальная авария может привести к необходимости эвакуации в 2 миллиона человек с территории Запорожской области. Число ликвидаторов может составить около миллиона человек, а погибших могут быть десятки тысяч. Кроме того, авария запачкает реку Днепр на недостижимый срок, выбрасывая радиоактивный цезий-137 в количествах, опасных для здоровья людей, почв и водоемов.

Ранее международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) прокомментировало угрозу работы Запорожской атомной электростанции из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

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