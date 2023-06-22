Зеленский: разведка сообщила, что россияне готовят теракт на Запорожской атомной станции (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег российских боевиков от опасных и вредных действий по Запорожской атомной станции. Он напомнил, что радиация "не знает государственных границ".

В своем очередном видео-обращении глава государства заявил, что из доклада украинской разведки и Службы безопасности Украины узнал, что "россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции – террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого".

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"К сожалению, уже не раз мне приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ и то, по кому она ударит, определяется лишь направлением ветра. Мы передаем всю имеющуюся информацию нашим партнерам – каждому в мире. Все доказательства. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка – все страны, абсолютно все должны это знать. Международные организации. Все", – предостерег Зеленский.

Он отметил, что никаких терактов на атомных станциях "никогда, нигде не должно быть".

"На этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, значит мир может и должен действовать", - добавил он.

Ранее международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) прокомментировало угрозу работы Запорожской атомной электростанции из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

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