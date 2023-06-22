Зеленський: розвідка повідомила, що росіяни готують теракт на Запорізькій атомній станції (відео)

Президент України Володимир Зеленський застеріг російських бойовиків від небезпечних та шкідливих дій щодо Запорізької атомної станції. Він нагадав, що радіація "не знає державних кордонів".

У своєму черговому відеозверненні глава держави заявив, що з доповіді української розвідки та Служби безпеки України дізнався, що "росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього".

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"На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам – кожному у світі. Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі", – застеріг Зеленський.

Він зауважив, що жодних терактів на атомних станціях "ніколи, ніде не повинно бути".

"Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти", – додав він.

Раніше міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) прокоментувало загрозу роботи Запорізької атомної електростанції через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС.

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