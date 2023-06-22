Катастрофа у 10 разів перевищить Чорнобильску: експерти пояснили, що буде у разі вибуху на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський 22 червня повідомив, що російські бойовики можуть вчинити теракт на території Запорізької атомної станції. Він заявив, що отримав такі дані від розвідки та Служба безпеки.

Про можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС повідомили в Енергоатомі. Зазначається, що напружена ситуація на ЗАЕС змушує бути насторожі.

В Енергоатомі нагадали, що російські окупаційні війська обстрілюють населені пункти, що знаходяться біля ЗАЕС та завдають ударів по самій атомній електростанції, створюючи надзвичайно небезпечну ситуацію, оскільки станція замінована ними.

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Державна агенція з управління зоною відчуження повідомила про можливі наслідки аварії на найбільшій в Європі Запорізькій атомній електростанції. Експерти враховують досвід катастрофи на Чорнобильській АЕС у 1986 році й наголошують, що наслідки аварії на ЗАЕС можуть бути набагато потужнішими.

За оцінками фахівців, на Запорізькій АЕС знаходиться до 18 тисяч паливних збірок, що вдесятеро перевищує їх кількість на Чорнобильській АЕС. Тому, можливі наслідки аварії на ЗАЕС можуть бути надзвичайно потужними. В разі катастрофи площа потенційної зони відчуження може складати до 30 тисяч квадратних кілометрів, що еквівалентно 10 Чорнобильським зонам відчуження.

Поза зоною відчуження площа потенційно забрудненої території може досягти 2 мільйонів квадратних кілометрів. Наслідки аварії можуть суттєво вплинути не лише на Запорізьку область, яка фактично стане непридатною для проживання та господарства. А й існує ризик зараження радіацією інших територій України, Європи, росії та Білорусі залежно від напрямку вітру.

Потенційна аварія може призвести до необхідності евакуації до 2 мільйонів осіб з території Запорізької області. Кількість ліквідаторів може становити близько мільйона осіб, а загиблих може бути десятки тисяч. Окрім того, аварія забруднить ріку Дніпро на недосяжний строк, викидаючи радіоактивний цезій-137 у кількостях, небезпечних для здоров'я людей, ґрунтів та водойм.

Раніше міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) прокоментувало загрозу роботи Запорізької атомної електростанції через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС.

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