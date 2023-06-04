Ученые показали уникальное растение, которое становится мясоядным 'под настроение' (фото)

Африканская лиана Triphyophyllum peltatum проявила способность превращаться в хищника. "Под настроение" растение способно становиться мясоядным.

Как сообщает New Phytologist, команда немецких исследователей узнала, почему редкое тропическое растение имеет такое поведение. Выяснилось, что обладает уникальной способностью становиться хищником, когда испытывает голод.

Ученые говорят, что T.peltatum умеет развивать три разных типа листьев: на начальной стадии развития – это обычные листья, а когда растение вступает в стадию лианы – это листья с двумя крючками на конце, которыми она цепляется за другие деревья, чтобы обвиваться вокруг них и подниматься.

Но рано или поздно лиана может начать создавать еще один вид листьев – с клейкими ловушками в виде красных капель. Именно эти капли привлекают насекомых, которые лиана переваривает их с помощью специальных ферментов.

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Стадия плотоядности может возникать в разные периоды развития, а может не возникнуть вообще.

До сих пор было неясно, от чего это зависит, поскольку лиану сложно вырастить в искусственных условиях, чтобы изучить формирование ловушек. Впервые это удалось команде из Германии: они смогли создать условия для выращивания T.peltatum в оранжерее и размножения образцов в лабораторных сосудах на хорошо подобранных питательных средах.

"Мы подвергали растение разным стрессовым факторам, включая дефицит различных питательных веществ, и изучали, как оно реагировало на каждое из них. Только в одном случае мы смогли наблюдать образование ловушек: в случае недостатка фосфора", - пояснил профессор Института систем садоводческого производства в Ганноверском. университете Лейбница Трауд Винкельманн.

Ученые выяснили, что лиане достаточно лишь почувствовать незначительное уменьшение количества получаемого фосфора, чтобы превратиться в мясоедную.

"Чтобы выжить в этих условиях дефицита, лиана научилась формировать ловушки и подбирать жизненно важный элемент из нового источника питания - переваривая насекомых", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее учёные из Индии зафиксировали появление первых гибридов между серым волком и собакой на территории страны.

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