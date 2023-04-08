Ученые предполагают, что люди будут жить до 140 лет

Ученые уверены, что человечество еще не достигло максимальной продолжительности жизни. Исследователи из Университетов Джорджии и Южной Флориды (США) предполагают, что люди будут жить по 140 лет.

Прийти к такому выводу им удалось с помощью математической модели: статистического закона Гомперца. Согласно ему уровень смертности группы растет экспоненциально возрасту этой группы

Об этом пишет издание PLOS ONE.

После 50 лет риск умереть начинает увеличиваться вдвое каждые 10 лет. Максимальным показателем Гомперца считается достижение человеком определенного возраста, с которого показатели смертности уже не увеличиваются.

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История знает несколько случаев отсрочки увеличения вероятности смерти. Первый прошел среди людей, рожденных в начале второй половины XIX века. Он ярче выражался у женщин. За этот период GMA вырос на 5 лет. Второй эпизод относился к людям, родившимся в период между 1910 и 1950 годами.

Согласно математической модели, люди, рожденные после 1950 года, испытывают еще большее увеличение GMA. Рекорды современных долгожителей будут побиты после 2073: тогда люди будут жить и до 140 лет.

Напомним, ранее UaPortal писал о том, как искусственный интеллект реконструировал лицо мумифицированных людей.

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