Ученые предположили, что на Луне могли происходить извержения вулканов – исследование

Ученые обнаружили на Луне следы нового типа базальта, предположив, что на спутнике Земли были вулканы

Ученые проанализировали образцы камней и грязи, доставленные на Землю Китайским космическим аппаратом Chang'e 5, и последние результаты указывают на новые виды геологии в регионах Луны, которые еще предстоит открыть и исследовать.

Об этом пишет Sience Alert. Среди 1,7 кг реголита, рыхлой пыли и щебня на поверхности спутника, в возрасте 2 миллиарда лет – было обнаружено 7 разных типов горных пород. Одна из пород – это совершенно новый тип лунного базальта, созданный тогда, когда Луна еще была вулканически активной.

Этот реголит является самым молодым, который был доставлен с Луны. Около 3000 частиц размером менее 2 миллиметров были просеяны учеными в поисках доказательств образования кратеров и вулканической активности в прошлом. Эти типы магматических пород могут поведать геологическую историю спутника, как это изучат на Земле.

Все 7 типов горных пород, перечисленных в исследовании, считаются "экзотическими", и считается, что они достигли своего текущего места посадки из другого места.

"В такой молодой геологической единице широкий спектр компонентов земной коры из разных источников транспортировался бы к месту посадки Chang'e-5 в результате происходящих на поверхности Луны", – пишут исследователи.

Как отмечают ученые, 3 образца отличаются от других, так как имеют высокое содержание титана с большими кристаллами, заключенными в стекловидную породу. У них минералогический состав, которого раньше не встречали на Луне.

По мнению авторов исследования, эти частицы породы могут быть связаны с местами на Луне, расположенными в 400 километрах от места, где они были подобраны, разлетевшись на поверхность последовательными ударами астероидов на протяжении тысячелетий.

"Эти фрагменты происходят из частей поверхности Луны, о которых мы еще не знаем с геологической точки зрения. Возможно, были даже извержения вулканов, о которых мы еще не знаем", – предполагают исследователи.

Однако лишь около 0,2% материала в образцах было классифицировано как экзотический, а не 10-20%, как ожидалось. Это свидетельствует о том, что ученым, возможно, придется переосмыслить, как выбросы проходят по лунной поверхности, по крайней мере, в этом новом регионе.

Ранее в NASA опубликовали впечатляющие снимки Луны с минимального расстояния, сделанные космическим кораблем Orion.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!