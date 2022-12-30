Вчені припустили, що на Місяці могли відбуватись виверження вулканів – дослідження

Вчені проаналізували зразки каміння та бруду, які доставив на Землю Китайський космічний апарат Chang'e 5, і останні результати вказують на нові види геології в регіонах Місяця, які ще належить відкрити та дослідити.

Про це пише Sience Alert. Серед 1,7 кг реголіту, пухкого пилу та щебеню на поверхні супутника, віком 2 мільярди років – було виявлено 7 різних типів гірських порід. Одна з порід – це абсолютно новий тип місячного базальту, створений тоді, коли Місяць ще був вулканічно активним.

Цей реголіт є наймолодшим, що доставили з Місяця. Близько 3000 частинок розміром менше ніж 2 міліметри були просіяні науковцями в пошуках доказів утворення кратерів і вулканічної активності в минулому. Ці типи магматичних порід можуть розповісти геологічну історію супутника, як це досліджують на Землі.

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Усі 7 типів гірських порід, перерахованих у дослідженні, вважаються "екзотичними", і вважається, що вони досягли свого поточного місця посадки з іншого місця.

"У такій молодій геологічній одиниці широкий спектр компонентів земної кори з різних джерел транспортувався б до місця посадки Chang'e-5 внаслідок процесів, що відбуваються на поверхні Місяця", – пишуть дослідники.

Як зазначають вчені, 3 зразки відрізняються від інших, бо мають високий вміст титану з більшими кристалами, укладеними в склоподібну породу. Вони мають мінералогічний склад, якого раніше не зустрічали на Місяці.

На думку авторів дослідження, ці частинки породи можуть бути пов’язані з місцями на Місяці, розташованими на відстані до 400 кілометрів від місця, де вони були підібрані, розлетівшись на поверхню послідовними ударами астероїдів протягом тисячоліть.

"Ці фрагменти походять з частин поверхні Місяця, про які ми ще не знаємо з геологічної точки зору. Можливо, були навіть виверження вулканів, про які ми ще не знаємо", – припускають дослідники.

Однак лише близько 0,2% матеріалу в зразках було класифіковано як екзотичний, а не 10-20% як очікувалось. Це свідчить про те, що вченим, можливо, доведеться переосмислити те, як викиди проходять по місячній поверхні, принаймні в цьому новому регіоні.

Раніше у NASA опублікували вражаючі знімки Місяця з мінімальної відстані, які зробив космічний корабель Orion.

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