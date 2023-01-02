Ученые прогнозируют мощную магнитную бурю уже на этой неделе: опасные даты

Интенсивные геомагнитные колебания перешли с нами и в 2023 году. По прогнозам ученых, январь начался с волны магнитных бурь. Первый скачок произошел 1 января и постепенно снизился до нормального состояния. Однако на этой же неделе следует ожидать повторного повышения интенсивности, которое повлияет на человеческие организмы.

Уже 3 января мощная магнитная буря с интенсивностью 5 баллов накроет Землю. 4 числа следует ожидать чуть более низкий показатель – 4 балла, а начиная с 5 января магнитная буря будет держаться на уровне 3 баллов, сообщает Meteoagent. Ситуация стабилизируется 7 января, в этот день интенсивность будет равна 2 баллам, такой уровень не влияет на магнитосферу планеты и не ощущается человеческим организмом.

Магнитные бури в начале января

Следует отметить, что все показатели магнитных бурь зависят от вспышек на Солнце. В зависимости от их уровня прогнозы исследователей могут изменяться. Чтобы предсказать негативное влияние бурь на организм, следует регулярно проверять обновление информации о космической погоде.

Во время магнитных бурь люди могут чувствовать слабость, усталость, головную боль, сонливость или наоборот бессонницу, некоторые жалуются на боль в суставах и скачки давления. Обычно эти симптомы беспокоят людей с хроническими заболеваниями, метеозависимых и пожилых.

Защитить организм от воздействия магнитных бурь можно благодаря простым правилам. Если их соблюдать в течение нескольких недель, организм станет крепче и меньше будет реагировать на погодные воздействия. Для этого вспомните повадки здорового образа жизни: больше времени проводите на свежем воздухе; разбавьте свой график легкими физическими упражнениями, однако не перегружайте себя, если ваш образ жизни и так активен, в таком случае лучше делать паузы и отдыхать; добавьте в рацион больше свежих овощей, зелени и пополняйте водный баланс; старайтесь избегать стрессов и делать себе релакс-минутки.

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