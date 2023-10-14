Ученые раскрыли тайну создания египетских пирамид

Ученые предполагают, что они раскрыли тайну, как жители Древнего Египта транспортировали и строили огромные плиты при строительстве пирамид.

Информацию об этом обнародовал Daily Star.

Известно, что пирамида Хеопса состоит из 2,3 миллиона блоков из известняка и гранита, каждый из которых весит примерно 2 тонны. Наблюдая за столь огромным сооружением, трудно представить, как это могли сделать без использования современных технологий. Неудивительно, что этот вопрос порождал многочисленные теории заговоров, включая те, которые утверждали о вмешательстве инопланетян в строительство.

Археологи же, похоже, пришли к выводу, что они могут разгадать эту загадку. Они считают, что древние египтяне перевозили большие камни в Гизу через приток реки Нил. Исследователи взяли образцы окаменевшей почвы из Гизы и передали их французским ученым в лабораторию с целью поиска признаков пыльцы и растительности, характерных для области, где расположена самая длинная река Африки.

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Благодаря этим исследованиям было подтверждено существование водного пути, которым пользовались для перевозки камней для пирамид примерно 600 лет до нашей эры, то есть около 2 тысяч лет после постройки пирамид. Этот водный путь, известный как Хуфа, оказался ключевым для постройки этих монументальных сооружений. Специалисты считают, что это открытие поможет открыть новые тайны Древнего Египта.

Напомним,в Британии была обнаружена экспериментальная катапульта времен Второй мировой войны.

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