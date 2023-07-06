Ученые раскрыли загадку каменных построек в Аравийской пустыне: служили ловушками для животных

Маленькие стены из камня, известные как мустатилы, использовались арабами как ловушки для диких животных. Первый упоминавшийся случай V-образных конструкций был зафиксирован британскими ВВС-пилотами в 1920-х годах. Более века специалисты размышляли над назначением этих сооружений.

Об этом сообщает HB.

Одна из теорий указывала на то, что это были охотничьи ловушки. Последние спутниковые снимки и исследования, проведенные беспилотниками в пустыне Увайрид в Саудовской Аравии, подтверждают это предположение. Некоторые из V-образных структур заканчивались ямой, другие – резким спуском, третие – ограждением.

Форма мустатила прямо указывала на ее назначение: животных загоняли или направляли в определенную зону, обведенную стенами постройки", - утверждают исследователи.

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Все три версии предполагают, что пустынные постройки когда-то использовались для гибели стад диких животных или попадания в ловушку.

Известно, что пустыни Саудовской Аравии более 8000 лет назад имели другую природу – они были зелеными и полны животных.

Для раскрытия всех деталей нужны дополнительные раскопки, чтобы установить, каких животных загоняли в эти ловушки. Однако факт, что подобные методы охоты использовались в других частях Аравийского полуострова, свидетельствует о популярности и эффективности этой стратегии выживания.

Некоторые наскальные рисунки изображают охоту с помощью мустатилов. А некоторые выглядели так, будто предназначались для разведения диких животных, то есть первой в мире попытки одомашнивания.

Напомним, в Италии в озере Неми нашли реликвию времен Калигулы.

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