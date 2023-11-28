Ученые рассказали, что случилось с руками ногтями астронавтов после космических прогулок

Ученые рассказали как выход в открытый космос влияет на здоровье ногтей и рук астронавтов

Обратим внимание на неприятную реальность: космический полет влияет на здоровье человеческого тела. Мы эволюционировали на Земле на протяжении сотен миллионов лет, поэтому, забрав нас от земной атмосферы, все может пойти не так.

Наступит потеря плотности костей и мышц, проблемы со зрением вызваны избытком жидкости в мозге, а без силы тяжести влажность тела может свободно плавать внутри. Проявляются проблемы с мочеиспусканием, а также возможная эректильная дисфункция, не той причины, которую вы, возможно, подумали, пишет Sciense Alert.

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Особенно уязвимым недостатком космического полета является тот факт, что после проведения внекорабельной деятельности (EVA), более известной как выход в открытый космос, астронавтам довольно часто отпадают ногти. Это явление имеет техническое название – онихолизис, и кажется, что проблема связана не столько с силой тяжести, сколько с атмосферным давлением.

В космосе давление внешней среды очень низкое, и это не очень полезно для человеческого тела. Чтобы обеспечить максимальную безопасность при выходе в получении внешней среды, скафандр астронавта должен быть герметичным. Всё смотрится нормально. Но когда речь идет о руках, это уже проблема.

"Травмы рук являются распространенным явлением среди астронавтов, тренирующихся для внекорабельной деятельности (EVA). Когда перчатки под давлением, они ограничивают движение и создают точки давления во время выполнения задач, что иногда приводит к боли, мышечной усталости, ссадины, а иногда и к более серьезным травмам, таким как онихолизис. Травмы перчаток фиксировались во время обучения EVA независимо от миссии или модели перчаток", – написала команда под руководством эпидемиолога Жаклин Шарват из Wyle Laboratories в своей работе на конференции 2015 года.

Выход в космос может длиться целый день в скафандре – самый длинный в фиксированной истории составлял 8 часов 56 минут. Это долгое время для ношения перчаток, которые могут вызвать или усугубить травмы рук.

Руки являются очень важным элементом, особенно если вы выполняете ручные задания вне космической станции, которые невозможно выполнить иным образом. Этот вопрос привлек много внимания, и хотя перчатки подбираются индивидуально для каждого астронавта, решение этой проблемы может, наконец, появиться, поскольку новые скафандры эпохи Артемиды уже на горизонте.

Напомним, ранее ученые доказали, что спутник Земли – Луна имеет твердое металлическое ядро.

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