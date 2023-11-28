Вчені розповіли, що сталось з руками нігтями астронавтів після космічних прогулянок

Давайте звернемо увагу на неприємну реальність: космічний політ впливає на здоров'я людського тіла. Ми еволюціонували на Землі протягом сотень мільйонів років, тому, забравши нас від земної атмосфери, все може піти не так.

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Настане втрата щільності кісток і м'язів, проблеми із зором викликані надлишком рідини в мозку, а без сили тяжіння вологість тіла може вільно плавати всередині. Проявляються проблеми із сечовипусканням, і навіть можлива еректильна дисфункція, не тієї причини, яку ви можливо подумали, пише Sciense Alert.

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Особливо вразливим недоліком космічного польоту є той факт, що після проведення позакорабельної діяльності (EVA), більш відомої як вихід у відкритий космос, астронавтам досить часто... відпадають нігті. Це явище має технічну назву - онихолізис, і здається, що проблема пов'язана не стільки із силою тяжіння, скільки із атмосферним тиском.

У космосі тиск довкілля дуже низький, і це не дуже корисно для людського тіла. Щоб забезпечити максимальну безпеку під час виходу в отриманні зовнішнього середовища, скафандр астронавта повинен бути герметичним. Все виглядає нормально. Але коли мова йде про руки, це вже проблема.

"Травми рук є поширеним явищем серед астронавтів, що тренуються для позакорабельної діяльності (EVA). Коли рукавички під тиском, вони обмежують рух і створюють точки тиску під час виконання завдань, що іноді призводить до болю, м'язової втоми, садна, а іноді й до більш серйозних травм, таких як онихолізис. Травми рукавичок фіксувалися під час навчання EVA незалежно від місії чи моделі рукавичок", – написала команда під керівництвом епідеміолога Жаклін Шарват з Wyle Laboratories у своїй роботі на конференції 2015 року.

Вихід у космос може тривати цілий день у скафандрі – найдовший у фіксованій історії становив 8 годин 56 хвилин. Це довгий час для носіння рукавичок, які можуть спричинити або посилити травми рук.

Руки є вкрай важливим елементом, особливо якщо ви виконуєте ручні завдання поза межами космічної станції, які неможливо виконати іншим чином. Це питання привернуло багато уваги, і хоча рукавички підбираються індивідуально для кожного астронавта, рішення цієї проблеми може нарешті з'явитися, оскільки нові скафандри епохи Артеміди вже на горизонті.

Нагадаємо, раніше вчені довели, що супутник Землі – Місяць має тверде металеве ядро.

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