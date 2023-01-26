Ученые рассказали, какую форму имеет радуга

Ученые выяснили, что радуга имеет не такую форму, как все привыкли считать. На самом деле радуга выглядит как дуга или арка, потому что мы видим лишь ее часть, через которую преломляется солнечный свет.

Радуги действительно имеют форму не арки. Они образуют полные круги, когда солнечный свет проходит через капли дождя под нужным углом. Однако наблюдателю на земле видна лишь часть круга – арка. Земная поверхность блокирует остаток света и скрывает часть гало. Об этом пишет Live Science.

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По словам эксперта по радугам Майкла Кавулича, научного сотрудника Национального центра атмосферных исследований в Боулдере, штат Колорадо, радуга становится видимой после того, как солнечный свет проходит через капли дождя и преломляется. Как видно гало, зависит от того, где находится наблюдатель и какая часть поверхности препятствует ему. Это зависит от преломления – как свет искривляется, когда он попадает на каплю дождя – и отражение, то есть, когда свет отражается назад.

Чтобы понять, почему радуги действительно являются ореолами, нужно знать, как они образуются.

"Большинство света, попадающего в сферическую дождевую каплю, преломляется почти под тем же углом, и если оно также отражается от задней части дождевой капли, этот угол составляет около 40-42 градусов от направления, откуда поступает свет", – пояснил Кавулич.

Более того, капли дождя на самом деле сферические, а не каплеобразные или похожие на слезу. Свет начинает сгибаться или преломляться, когда попадает в каплю дождя, поскольку вода плотнее воздуха. Свет продолжает распространяться, пока не достигнет задней части дождевой капли. Это фаза, когда свет отражается. Теперь, исходя из дождевой капли, свет еще раз преломляется, а затем разделяется на свои знаковые цвета.

"Поскольку капли дождя сферические, они отражают свет в форме конуса. А что на конце конуса? Правильно: круг. Итак, хотя горшок с золотом на конце радуги может быть мифом, радуга все равно конец чего-то", – говорит специалист.

Преломление и отражение света от капли дождя

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Способность наблюдателя видеть радугу зависит от того, где он стоит по отношению к Солнцу. Радуга, которую мы видим – это свет, что преломляется и отражается под определенным углом, примерно в 40 градусах от этого источника света – и попадает прямо в глаза.

Чтобы увидеть радугу, Солнце должно быть позади того, кто смотрит на нее. Только в таком случае можно увидеть преломление и отражение солнечного света в каплях дождя. Если вы будете двигаться, то и радуга будет как бы "двигаться" вместе с вами. Но по отношению к Солнцу она будет оставаться на месте. А изменения в радуге можно заметить только на восходе или на закате.

"Из-за этого, если вы двигаетесь, радуга также делает это, всегда оставаясь на том же месте на небе относительно солнца. Вы можете увидеть изменения, только если смотреть в течение длительного периода времени, когда солнце восходит или заходит на небе", – сказал Кавулич.

А именно такие цвета радуги мы видим из-за длины волн света. Кавулич объяснил, что, поскольку красный свет имеет самую длинную видимую длину волны, он меньше всего преломляется, поэтому попадает на вершину. Фиолетовый находится внизу, потому что имеет кратчайшую длину волны, которая больше всего преломляется.

Есть ли способ увидеть всю радугу в круглой форме? Всю или большую часть гало часто видны из небоскребов или из окна самолета в небе. Иногда есть четкий вид других высоких высот, например гор. Но часто окружение мешает прямому обзору.

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